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Başkan Büyükkılıç'a zirvede esnaflardan sıcak karşılama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki kayak malzemeleri satışı yapan esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.


18 adet son teknoloji mekanik tesis, 34 farklı toplam 102 kilometrelik kayak pistleri ile kayak severlerin vazgeçilmez adresi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde tek tek esnafları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaflardan son durum ile ilgili bilgiler aldı.


Mükemmellik ve güvenli kayak sertifikası bulunan Erciyes Kayak Merkezi'ni tanıtım faaliyetleri bağlamında çalışmalarının devam ettiğini belirterek, hafta içinin yanı sıra hafta sonları da izin kapsamında kayak yapılabildiğini vurgulayan Büyükkılıç, “Amacımız Kayserimize kazanım sağlamak. Ülkemize döviz getirmesini sağlamak ve Allah'ın bu nimetlerinden istifade etmek, vatandaşlarımıza en güzel biçimde hizmet etmek. Erciyes'i bir numara yapma konusunda irade göstermeye devam edeceğiz” dedi.


Başkan Büyükkılıç, sıcak karşılamadan dolayı tüm esnaflara teşekkür ederek, hayırlı işler diledi.

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