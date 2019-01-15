Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Müsiad, Ziçev, Saha Komiserleri Derneği, Melikgazi Ziraat Odası, Halk Otobüsçüleri Odası ve Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'a destek ziyaretinde bulundu.

Müsiad Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, yeni dönemde Başkan Memduh Büyükkılıç'a başarılar diledi.

Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Şinasi Acar ve yönetim kurulu üyeleri sporun ve sporcunun dostu bir belediye başkanı olarak gönüllerde taht kuran Başkan Büyükkılıç'ı Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığından dolayı kutlayarak, futbol saha komiserleri olarak her zaman yanlarında olduklarını, Kayseri'nin spor şehri olarak anılması için yapılacak çalışmalarda destek olacaklarını ifade ettiler.

ZİÇEV Başkanı Asuman Talaslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı olarak bu zamana kadar yer tahsisi başta olmak üzere Zihinsel Yetersiz Çocukların topluma kazandırılması ve hayata tutunmaları için yapılan çalışmalara verdiği bütün destekler ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ettiler.

Kayserispor Başkanvekili Berna İlter, taraftarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın ve Kayserispor Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali'de ziyaretlerinde Başkan Memduh Büyükkılıç'ınKayserispor'a olan ilgi ve desteklerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından dolayı tebrik ettiler.

Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri'de Memduh Başkanımızın Melikgazi Belediyesinde yaptığı hizmetleri her zaman takdir ettik. Yeni dönemde tarım ve hayvancılık alanında çiftçilerimize yönelik projeleri bizleri heyecanlandırmıştır. Başaracağından hiç şüphemiz yok, yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. dedi.

Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Ahmet Erkan'da yaptığı açıklamada vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli ulaşımını sağlayabilmek için gayret gösterdiklerini Başkan Memduh Büyükkılıç'ın açıkladığı 150 Vizyon proje arasında en önemli konu başlıklarından olan Ulaşım ile ilgili projelerin hayata geçirilmesinin güzel sonuçlar doğuracağına inancının tam olduğunu söyledi.

24 Kasım'da açıklanan Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının ardından gerek seçim çalışmaları gerekse belediye çalışmaları ile yoğun bir tempoda Kayseri'ye hizmet için çalıştığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bugün bizleri ziyarete gelen, desteklerini belirten ve başarı dileyen heyetlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz şehrimizi inşa, gönülleri ihya etmek için bir yandan çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan da yeni dönemde yapacağımız proje ve yatırımlarla ilgili gayret gösteriyoruz. Bu şehir hepimizin.Bu zamana kadar yapılanlar var, devam eden projeler var. Biz Kayseri'yi ulaşımdan, sağlığa, kültür sanattan spora, tarihten doğaya, yerel kalkınmadan tarıma ve daha birçok konuda Kayseri'yi Marka şehir yapmak için mesai harcıyoruz. Kayseri için bir projesi olan herkese kapımızda gönlümüzde sonuna kadar açık. Kayseri halkı hizmetlerin en iyisine ve güzeline layık.Allah hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin” dedi.