Başkan Büyükkılıç:“Hayırseverlerimiz gurur kaynağımız”

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi'ne Hayırsever Büyüknalbant ailesi tarafından yapılan Acil servisin açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, açılışta duygu dolu bir konuşma yaparak hayırseverlerin şehrin en önemli değerleri olduğunu belirtti.

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi'ne Hayırsever Büyüknalbant ailesi tarafından yapılan Türkan-Mehmet Büyüknalbant acil servisinin açılışında Hayırsever Mehmet Büyüknalbant ile yan yana oturdu. Mehmet Büyüknalbant'ın kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, hayırseverlerin Kayseri için önemini vurgulayarak, “Hayırseverlerimiz, Kayseri'nin güzel insanları iyi ki varsınız. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Gurur kaynağımızsınız. Büyüknalbant ailesi de hayırsever ailelerimizden birisi. Biz Mehmet Amcamızın elinde büyüdük. Beni dördüncü evladı olarak nitelendirdi. Mirasa da ortak olduğumu söyledi. Ben burada miras hakkımdan vazgeçiyorum ve Kansere Karşı Birlik Derneği (KANKA)'ya yardım etmelerini istiyorum” dedi.

Erciyes Üniversitesi'nin de Kayseri'nin gurur kaynağı olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitesi Hastanesi uluslararası sağlık hizmetleri açısından da akredite bir kuruluşumuz. Sağlık turizminde amacımız daha etkili olmak. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü ile görüşmelerimde Kayseri'ye temsilciliğin açılmasını istedik. USHAŞ'ın temsilciliğini ya da bürosunu havaalanında açalım dediler. Türkiye kabına sığmıyor, Kayseri de bundan nasibini alıyor. Sağlık turizminin gelişmesi için gayret gösterirken sağlık kurumlarımıza güvenerek bu çalışmaları yapıyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ederken devletimizden de daha fazlasını hak ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu manada Ankara'ya her gittiğimizde bir şeyler alarak geliyoruz. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Ekim ayında Sayın Cumhurbaşkanımızdan Kayseri'nin hak ettiği müjdelerin geleceğine inanıyorum” diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerinin sonunda Kayseri'deki birlik, beraberlik ve dayanışmanın bu şehrin bereketi olduğunu söyledi.