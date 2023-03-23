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Başkan Büyükkılıç'ın Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın vefat eden ablası Nafiye Tokgöz, Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın vefat eden ablası Nafiye Tokgöz, Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Başkan Büyükkılıç'ın ablası Nafiye Tokgöz 86 yaşında hayatını kaybetti. Tokgöz'ün cenazesi, Develi Merkez Cami'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra protokol üyeleri, STK temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

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