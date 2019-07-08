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Başkan Büyükkılıç'ın birim ziyaretleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, birim ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde KAYMEK bünyesindeki Göznuru Tesisleri, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ziyaretlerine Göznuru Tesisleri ile başladı. KAYMEK Göznuru Kurs Merkezi'nde verilen kurslara ilişkin bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, yaz kursları kapsamında kurs gören çocuklarla da yakından ilgilendi. Kuran-ı Kerim kursuna katılan iki çocuğun öğrendiklerini kontrol eden Başkan Büyükkılıç, sınıflara da girerek öğrencilerle sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Göznuru Kurs Merkezi'nin yöneticileriyle de bir toplantı yaptı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Göznuru Kurs Merkezi'nin ardından Valilik yanındaki eski İl Özel İdare binasında bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birimlerini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu ve birim müdürleri ile bir toplantı yaptı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yine aynı binada yer alan Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Canan Kılıç görüştü. Aynı zamanda Nöroloji Uzmanı da olan Dr. Memduh Büyükkılıç, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastalarla da görüşmelerde bulundu.

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