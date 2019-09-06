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Başkan Büyükkılıç'ın Eşi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplum gönüllüsü kadınların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Büyükkılıç, toplantıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile de görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan toplum gönüllüsü kadınlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye'nin çeşitli illerinden belediye başkanlarının eşleri ile sivil toplum temsilcileri katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programda bir konuşma yaparak kadınlara yaklaşımda medeniyet değerlerimizin tekrar hatırlanması gerektiğini belirtti ve gerekli değerlerin geleneklerimizde var olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, programda Emine Erdoğan ile de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

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