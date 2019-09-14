Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Şehir Protokolünün eşlerine KAYMEK'i anlattı

Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, şehir protokolünün eşlerine Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki KAYMEK'i tanıtarak, “Birlikteliğimiz, gücümüzün kaynağıdır” dedi.

KAYMEK'in çalışmalarını tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıya Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, AK Parti Kayseri Milletvekillerinin eşleri, Belediye Başkanlarının eşleri, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarının eşleri ile KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan ile KAYMEK personeli katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eşi Dr.Necmiye Büyükkılıç, ‘'Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum'' diyerek sözlerine başladı.

Geçen hafta Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın davetlisi olarak giden Dr. Necmiye Büyükkılıç, Emine Erdoğan'ın selamını davetlilere iletti. “Birlikteliğimiz, beraberliğimiz gücümüzdür” diyen Dr. Necmiye Büyükkılıç, "Ortalama olarak toplumun yüzde 50'sini hanımlar oluşturuyor deniyorsa da bizim el uzattığımız, el değirdiğimiz yerler yüzde 50'nin çok çok üstünde. Toplumda hanımların sorunlarına sahip çıkmak, onların mutluluğunu paylaşmak ve sıkıntılarını gidermek için hepimiz ayrı ayrı gayret göstermek zorundayız. Belediyelerin değişik birimlerinin yapmış olduğu çalışmalardan istifade etmek gerekir. Toplumun her kesimine ulaşmamız gerekmektedir. Toplumun temeli olan aileyi ve birer anne olarak da çocuklarımızı çok çok önemsiyoruz. Onlara geleceğe yönelik çalışmalarda destek olmalıyız. Bu manada önemli bir boşluğu dolduran binlerce kadına, gence ve öğrenciye fırsatlar sunarak bilgi ve becerilerini geliştiren KAYMEK ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Birlikteliği daha da pekiştirmek adına değişik zamanlarda değişik ilçelerde bu tür toplantıları yapmayı önemsediğini belirten Dr. Necmiye Büyükkılıç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"İnşallah ileri ki tarihlerde farklı yerlerde yine bir araya gelip birlikteliğimizi, beraberliğimizi perçinleyeceğiz. Karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunacağız. Tekrar birlikteliğimiz gücümüzün kaynağıdır diyor nezaket gösterip buraya geldiğimiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.''

Toplantıda KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan'da tanıtım amaçlı bir sunum yaptı.