Başkan Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Turizm Yatırımları Toplantısı

Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte kentte yapılan ve yapılacak olan turizm yatırımları ile ilgili konuları görüşmek amacıyla Turizm Yatırımları Toplantısı düzenledi. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'de turizm çeşitliliğini ne kadar arttırırsak, o kadar avantajlı bir konuma geliriz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ‘turizm kenti' olabilmesi adına hizmet ve çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Vali Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri ile birlikte istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda hem tarihi hem de kültürel yapısı ile İç Anadolu'nun parlayan yıldızı ve açık hava müzesi olan Kayseri'nin turizm ve tanıtım atağının hız kesmeden devam etmesi konusunda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar masaya yatırıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Belediyemizde gerçekleştirdiğimiz Turizm Yatırımları Toplantısı şehrimiz adına çok verimli geçti. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve tüm yöneticilerimize şehrimizin turizmine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kentte turizm çeşitliliğinin güçlendirilmesi ve her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Turizm sektörü bir şehir kalkınma modelidir. Bizler de yerel yöneticiler olarak Kayseri'yi her yönüyle turizm kenti olarak görmek istiyoruz. Ne kadar çok turizm çeşitliliği olursa o kadar avantajlı oluruz. Diğer bir avantajımız ise dünyanın her bölgesine en yakın şehir konumunda olmamız. Turizmi önemli bir hedef olarak görüyoruz ve bu doğrulta ilerleyeceğiz.”