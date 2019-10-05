Başkan Büyükkılıç'ın hayvan sevgisine ödül

Memduh Büyükkılıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Yılın Hayvanseveri seçildi. Başkan Büyükkılıç'a yılın hayvanseveri belgesi, beratı ve plaketi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayvanların korunup kollanmasında gösterdiği özen nedeniyle ödüle layık görüldü. Başkan Memduh Büyükkılkıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla Yılın Hayvanseveri seçildi. Başkan Büyükkılıç'a yılın hayvanseveri Belgesi, plaketi ve beratı verildi. Yılın Hayvanseveri Baratı'nda şu ifadelere yer verildi;

"Belediye Başkanlığı görevlerinin tüm zamanlarında Dünya Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerine uygun olarak hayvanlara gösterdiği derin saygı, yakın ilgi ve büyük bir sevgi yanında onların da biz insanlar gibi yaşama hakkına, yaralandıklarında veya hasta olduklarında tedavi hakkına sahip oldukları inanç ve prensibiyle yıllardır sahipsiz hayvan veya sokak hayvanı olarak da tanımlanan hayvanları sahiplenilmesi, onların koordineli bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlaması ve gereken tedaviyi almaları için her türlü desteği kesintisiz sağlaması dolayısıyla Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetim Kurulu kararı ile 2019 Yılın Hayvanseveri Beratı verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir."