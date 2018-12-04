Başkan Büyükkılıç'ın kişisel web sitesi yayında

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ın kişisel web sayfası açıldı.

Başkan Büyükkılıç'ın kişisel web sitesinde çalışmaları ve Kayseri için projeleri yanı sıra, daha önce görev yaptığı yerlere ait fotoğraflara da yer verildi.

Kayserili vatandaşlar ile yurt içi ve yurt dışında, Başkan Büyükkılıç'ın kişisel sosyal medya hesaplarına olduğu gibi, web sitesine de büyük ilgi gösterdi.

Site www.memduhbuyukkilic.com.tr adresinden ziyaret edilebilecek.

Başkan Büyükkılıç'ın kişisel mesajının da bulunduğu sitede, sosyal medya sayfa ve adresleri de bulunuyor. Ayrıca sitede bulunan ‘mesaj' kısmından Büyükkılıç'a ulaşılabiliyor.