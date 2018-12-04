İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Büyükkılıç'ın kişisel web sitesi yayında

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç’ın kişisel web sayfası açıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ın kişisel web sayfası açıldı.


Başkan Büyükkılıç'ın kişisel web sitesinde çalışmaları ve Kayseri için projeleri yanı sıra, daha önce görev yaptığı yerlere ait fotoğraflara da yer verildi.


Kayserili vatandaşlar ile yurt içi ve yurt dışında, Başkan Büyükkılıç'ın kişisel sosyal medya hesaplarına olduğu gibi, web sitesine de büyük ilgi gösterdi.


Site www.memduhbuyukkilic.com.tr adresinden ziyaret edilebilecek.


Başkan Büyükkılıç'ın kişisel mesajının da bulunduğu sitede, sosyal medya sayfa ve adresleri de bulunuyor. Ayrıca sitede bulunan ‘mesaj' kısmından Büyükkılıç'a ulaşılabiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.