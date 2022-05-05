Başkan Büyükkılıç'ın Koramaz ve Kültepe Projelerine Fransız ilgisi

Memduh Büyükkılıç, Fransız Arkeoloji Enstitüsü Anadolu Araştırmaları Birimi Türkiye Temsilcisi Dr. Anais Lamesa' yı makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, kadim kent Kayseri ile ilgili bilgiler verirken, Lamesa da Büyükşehir Belediyesi'nce Koramaz Vadisi ve Kültepe'de yürütülen projelere ilgi duyduklarını ve bu konuda çalışmalar yapabileceklerini aktardı.

6 bin yıllık tarihi ve 7,5 milyon doğa tarihi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri'nin zenginliklerine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları yurt dışından uzmanların da ilgisini çekiyor. Bu çerçevede Fransız Arkeoloji Enstitüsü Anadolu Araştırmaları Birimi Türkiye Temsilcisi Dr. Anais Lamesa, Prof. Dr. Osman Özsoy ile birlikte Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette, Koramaz Vadisi ve Kültepe bölgesine ilgisini dile getiren Dr. Anais Lamesa'yı makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, Lamesa'ya kadim kent Kayseri'nin tarihi geçmişi ve barındırdığı zenginlikler ile ilgili bilgiler verdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin açık hava müzesi, kadim bir medeniyetler şehri olduğunu vurgulayarak, “Bu zenginlikler şehri Kayseri'yi gerek UNESCO bağlamında, gerekse insanlığa tanıtma bağlamında çaba göstermemiz gerekiyor. Şelaleleri ile tarihi dokusuyla, kültürel zenginlikleri ile doğal güzellikleri ile jeolojik ve zooloji boyutuyla sizler üzerinden paylaşmamız lazım, anlatmamız lazım, şehrimizi tanıtmamız lazım. Bilimsel olarak da bunları hem ortaya çıkartma hem de müze konusunda çalışmalarımız var” diye konuştu. Haziran ayında Avrupa ve Türkiye'deki Arkeolojik çalışmalarla ilgili bir konferans düzenleyecek olan Dr. Anais Lamesa, Kültepe'de yürütülen çalışmalardan Avrupa'nın da haberdar olması için Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu davet ettiğini belirtti. Dr. Anais Lamesa ayrıca Koramaz Vadisi ve Kültepe bölgesine ilgisini dile getirerek buralarda çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

Sıcak samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, Dr. Anais Lamesa'ya zenginlikler Şehri Kayseri videosu izletildi. Başkan Büyükkılıç, günün anısına Lamesa'ya Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tabletlerin replikası ile el dokuması kilim hediye etti.