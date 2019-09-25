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Başkan Büyükkılıç:”Kayseri Şehir Kütüphanesi, yıl sonunda açılacak”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, 24 saat açık kütüphaneye dönüştürülmesi için çalışmaların hızla devam ettiği Meryem Ana Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Kütüphanenin yıl sonuna kadar açılması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, tarihi binanın


Meryem Ana Şehir Kütüphanesi olarak hizmet vereceğini kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kiçikapı'da bulunan tarihi binada incelemeler yaparak çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Tarihi binanın kütüphaneye dönüştürülmesi için öncelikle restorasyonunun yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, restorasyon için hassas bir çalışma yapıldığını belirtti.


Teşhir tanzim işlerinin devam ettiğini dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Meryem Ana Şehir Kütüphanesi tamamlanma aşamasına geldi. 50 bin kitaplı, 24 saat hizmet verecek kütüphanemizi yıl sonuna kadar açmak için çalışıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kütüphanemizin ismi Meryem Ana Şehir Kütüphanesi olacak. Bilindiği üzere Kuran-ı Kerim'de de Meryem suresi bulunuyor. Hz. İsa'nın annesi ve bizim için önemli bir değer. Kilisenin ismini taşıması nedeniyle de böyle bir karar verdik” dedi.

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