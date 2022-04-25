Başkan Büyükkılıç'tan 40 ton nohut tohumu müjdesi

Memduh Büyükkılıç, Özvatanlılara Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeli 40 ton nohut tohumu dağıtımı yapacaklarını açıkladı.

Tarıma, hayvancılığa, üretime özel bir önem veren, bu alanda 3 yılda 100 milyon TL bütçe harcayan, sadece 3 ayda 25 milyon TL'yi aşkın 3 bin ton tohum dağıtımı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çiftçinin yanında yer almaya devam ediyor. Kayseri'de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amacıyla tohum dağıtımı tüm hızıyla sürerken, Özvatan ilçesinde iftar programına katılan Başkan Büyükkılıç, burada ilçe sakinlerine müjde verdi. Başkan Büyükkılıç, verdiği müjdede, “Sarıoğlan'da nohut tohumu dağıtmıştık, şimdi de Özvatan'da dağıtacağız. İlçemizde 40 ton nohut tohumu dağıtıyoruz. Elhamdülillah dağıtmaya devam edeceğiz. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz” dedi. AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Erkan Bulut da, Başkan Büyükkılıç'ın verdiği nohut desteği sözünü tuttuğunu belirterek, “Özvatanlı çiftçilerimize vermiş olduğu bu büyük destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyor, büyük mutlulukla Özvatan halkımıza duyuruyoruz” dedi.

Nohut dağıtımı, Özvatan İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşecek.