Başkan Büyükkılıç'tan 5 saatlik toplantı

Memduh Büyükkılıç, yürütülen ve planlamaya alınan çalışmalarda gelinen aşamaları değerlendirmek, birimler arası koordinasyonu sağlamak ve pandemi kapsamında yeni normale göre yeniden uyarlamak amacıyla Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve şirketlerin genel müdürleri ile 5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, başkanlığındaki toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümden spora, ulaşımdan eğitime, alt ve üst yapıdan kültür ve sanatsal faaliyetlere kadar tüm konuları masaya yatırdı. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile şirketlerin genel müdürlerinin hazır bulunduğu ve tarihi Kayseri Lisesi binasında gerçekleşen 5 saat süren toplantıda, Kayseri'nin daha kaliteli ve daha konforlu hale gelebilmesi için birçok konu konuşuldu.

Başkan Büyükkılıç, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kayseri'yle ilgili alınacak kararların, yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

“Fedakârca çalışan Büyükşehir Belediyemizin kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uyum kültürü içerisinde 16 ilçe belediye başkanımızla, dayanışma içerisinde bu çalışmalarımızın sürdürülmesi yönünde irade göstereceğimizi söylemek istiyorum. Hiçbirini diğerinden ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, ihtiyaçlarını en sağlıklı ve en kısa zamanda sürede giderme amacıyla çalışmalar yapacağımızı da paylaşmak istiyorum” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİNİ DE GÖZ ARDI ETMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Kayseri'de ulaşımdan, spora, eğitimden, kentsel dönüşüme kadar çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kentsel dönüşümle ilgili olan çalışmalarımız da asfaltla olan çalışmalarımız da devam ediyor. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığımız şehrimizi adeta süslüyor ve ilçemize gerekli destekleri veriyor. Ulaşımla alakalı olarak da tek bilet mantığı içerisinde aktarma uygulamalarıyla birlikte, hem rantable olarak hem de daha verimli çalışmak amacıyla gayret içerisindeyiz. Pandemi sürecini de göz ardı etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal alanda ve kültürel alanda ilgili birimlerimiz yaptığı çalışmalarla şehrimizin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kayserimizin marka değeri olan Erciyes Dağımızın sadece dört aya özgü değil, 12 ay verimli olarak, değişik etkinliklerle anılması ve orada hizmetlerin kamuoyuyla buluşmasını sağlamak amacıyla da projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yüksek İrtifa Merkezi diye nitelendirdiğimiz 1800-2000 metre arasındaki yapılacak olan çalışmayla da adeta burada Kayserimizi bir kamp merkezimize çevireceğimizi buradan paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

“KAYSERİMİZİN KÜLTÜREL AÇIDAN EN GÜZEL ŞEKİLDE ANILMASINI İSTİYORUZ”

Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını göz ardı etmeden çalışmalar yaptıklarını ve bu konuda duyarlı olduklarını kaydeden Büyükkılıç, “Gerek ilçelerimizde gerekse merkezde kurallara uyarak ve hatırlatarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KASKi'nin yapmış olduğu yatırımları daha verimli hale getirip, insanların alacağı hizmetlerin kalitesini arttırırken, uygun bir şekilde onlara hizmeti ulaştırmak amacıyla da çalışmalar yaptığımızı buradan hatırlatmak istiyorum. Tarihi dokuyu çok önemsiyoruz. Malumunuz Koramaz Vadimizin, kamuoyundan da hatırlanacağı üzere Kültepe, Kaniş Karum ile birlikte geçici UNESCO Dünya Listesi'ne girmiş olması, bunun kalıcı olması için gerekli girişimlerimizi devam ettirmemiz suretiyle aynı zamanda müze çalışmaları ile ilgili gerekli yatırımlarımızı yapmak amacıyla da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sultan Sazlığımızla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın mutlak koruma alanı olarak nitelendirdiği alanda, Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de yapmamız gereken etkinlikler ve buraya katkılar ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kapadokya ile birlikte Kayserimizin kültürel açıdan en güzel şekilde anılması ve turist yönünden de turizme en büyük katkıyı sağlamak suretiyle ev sahibi olma yönünde alt yapı oluşturma amacıyla gerek gastronomi konusunda, gerek ekonomi turizmi gerekse inanç turizmi bağlamında gerekli çalışmalarımızı da hassasiyetle sürdürüyoruz. Tabi bu çalışmaları yaparken Ankara'da değerli bakanlarımızın, milletvekillerimizin destekleri ile almış olduğumuz şehrimizin konforunu, hizmetlerini arttıracak olan çalışmalarda da onların desteklerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de kamu yatırımlarıyla Kayseri'nin en güzel şekliyle buluşmasını sağlama yönünde gayretlerimizin devam edeceğini buradan söylemek istiyorum. Yapılacak çalışmalar kısaca anlatılmakla bitmez, Allah mahcup etmesin, Allah kaynaklarımızın edasını nasip eylesin diyor, inşallah sizlere ve birimlerimize teşekkür ediyor verimli bir çalışma olmasını temenni ediyorum” dedi.