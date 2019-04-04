Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'ye teşekkür ziyareti

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen Başkanlık Devir Teslim Töreni'nin ardından AK Parti İl ve İlçe Yönetimlerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İl Binasına gelişinde İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Yönetimi tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Büyükkılıç, toplantı salonunda kendisini bekleyen kadın ve gençlik kolları üyelerini selamladı. Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan kadın kolları üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Bir aile anlayışıyla bu güne kadar geldik. Kadınların toplum içerisindeki yerini asla göz ardı etmemeliyiz. Bunun en güzel örneğini de AK Partimizin Ak Kadınları veriyor” dedi.

Parti binasında İl Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlıkları ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe yönetimlerini ayrı ayrı ziyaret ederek teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin'i ziyareti sırasında güzel bir sürprizle karşılaştı. Gençlik Kolları'nda görevli Fatih Altunbulut, 4 Nisan 1993 doğumlu olduğunu, SSK Hastanesi'nde doğumu sırasında ailesinin sorunlarla karşılaştığını ve o dönem hastanede Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan Memduh Büyükkılıç'ın ailesine yardımcı olduğunu anlatarak, kendi hayatı açısından çok önemli bir yerde bulunan Memduh Büyükkılıç'ın arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü kutlamasında bulunmasının da kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Fatih Altunbulut'a sağlıklı uzun ömürler dileyerek hayatında başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç son olarak AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu makamında ziyaret ederek, il yönetimi ile bir süre sohbet etti.