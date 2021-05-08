Başkan Büyükkılıç'tan 'Anneler Günü' mesajı

Memduh Büyükkılıç, 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Koşulsuz sevginin en güzel örneği, karşılıksız şefkatleri ile baş tacı olan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, bu güzel Ramazan Ayı'nda annelerimizin ellerinden öpüyorum” dedi.

Dünyada anne sevgisini ve ilgisini dolduracak başka bir sevgi olmadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Anneler Günü mesajında sevgiyi, saygıyı, şefkati, anne babaya hürmeti kendine şiar edinen bir millete hiçbir şekilde zarar verilmeyeceğini belirtti.

Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Annelerimiz dünyanın kutsal varlıklarıdır, karşılıksız sevginin timsalidir. ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır' diyerek annelere verilen önemi vurgulayan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bu vurgusu üzerine söylenecek güzel başka bir söz yoktur. Türk milletinin en zor zamanlarında nice kahramanlıklarla anılan annelerimize, layık evlatlar olmalıyız. Öncelikle üzerimde büyük emekleri olan anneme ve kıymetli eşime teşekkür ediyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm annelere de Allah'tan rahmet diliyorum.”