Başkan Büyükkılıç'tan Arife öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden öğretmen Arife Nur Sarıoğlu'nun acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

26 yaşında hayata veda eden öğretmen Sarıoğlu'nun Yahyalı'daki baba evine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Büyükkılıç, ailenin acısını paylaştı.

Hayatını kaybeden öğretmen Sarıoğlu'nun Yahyalı'daki baba evine taziye ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, merhume için dua ederek, aileye sabırlar diledi. Büyükkılıç taziye ziyaretinde, yaşanan acıya sözlerin yetersiz kaldığını dile getirerek, kadına yapılan her türlü şiddetin derhal son bulması temennisinde bulundu.

Taziye ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de eşlik etti.