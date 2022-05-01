Başkan Büyükkılıç'tan bayram boyu ücretsiz ulaşım müjdesi

Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı boyunca kent içi toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, sadece belediye otobüsleri ve tramvayları değil özel halk otobüslerini de ücretsiz yaptıklarını belirterek, vatandaşların bayram boyunca toplu ulaşım kartlarını kullanarak ulaşımdan ücretsiz şekilde faydalanabileceğini söyledi.

Kayseri'de yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan Bayramı boyunca şehir içinde rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi başlayıp bayramın son günü olan 4 Mayıs Çarşamba saat 24.00'te sona ereceğini belirterek, “Toplu taşıma ile ilgili gerekli tedbirleri aldık. Bayram boyunca hemşehrilerimizin ulaşımını rahatlıkla sağlamaları adına ekiplerimiz özveri ile çalışacaklar. Hemşehrilerimiz sadece belediye otobüsü ve tramvay değil özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesile ile tüm İslam Âlemi'nin Ramazan Bayramı'nı bir kere daha kutluyorum” dedi. Ücretsiz toplu taşımadan faydalanmak isteyen vatandaşların toplu ulaşım kartlarını yanlarında bulundurmaları ve toplu ulaşım araçlarındaki cihazlara ücretsiz okutma yapmaları gerekiyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda, vatandaşların huzurlu bir ortamda Ramazan Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamaları için tüm hazırlıklarını tamamladı.