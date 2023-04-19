Başkan Büyükkılıç'tan bayramda ‘ücretsiz tramvay' müjdesi

Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı boyunca tramvay hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Kayseri'de yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliğinin de en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan Bayramı boyunca şehir içinde rahat bir şekilde seyahat edebilmeleri için tramvay hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, tramvay hatları için ücretsiz ulaşım uygulamasının Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü başlayıp, bayramın son günü olan 23 Nisan Pazar saat 00.00'da sona ereceğini belirterek, “Bu bayram süresince Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere 3 gün, tramvay hattımızın, emirlerinde, hizmetlerinde ücretsiz olarak hizmet vereceğini paylaşmak istiyorum” dedi.

Ramazan Bayramı'nda trafik kurallarına uyulmasını da tavsiye eden Büyükkılıç, “Sıla-i rahim kaygısıyla gelen dostlarımız olacak şehrimize. Hem onlardan hem bu şehirde yaşayanlardan trafik kurallarına uymalarını, bir sevinci yaşamak için gelirken, bir acıya vesile olmamalarını önemsediğimizi buradan hatırlatmak istediğimizi paylaşmak istiyorum” diye konuştu.