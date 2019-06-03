Başkan Büyükkılıç'tan çocuklara bayram müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Ramazan Bayramı boyunca Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat Bahçesi'nin çocuklara ücretsiz olacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı'nda çocukların hayvanat bahçesini ücretsiz gezebileceğini ancak ulaşım ücreti konusunda bir değişiklik yapılmayacağını ifade ederek; "Hayvanat bahçesi 3 gün boyunca ücretsiz. Ulaşım sektörü para kazanan sektör olmadığı için yatırım sürecindeyiz. Bu yönüyle Kayseri'nin güzel insanları bizi anlayışla karşılayacaktır. Zaten insanlarımızın yaklaşık yüzde 14'ü bedava taşınıyor. O konuda meclisimizden bir yetki almadık" dedi.

Başkan Büyükkılıç, "Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara diyorum. Yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz. İnşallah bayram tadında yaşamayı Cenabı Allah nasip etsin diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Bayramı sadece İslam aleminin bayramı olarak algılayıp değil aynı zamanda insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını, göz ve kanların bitmesini temenni ederek anlamayı diliyorum" diye konuştu.