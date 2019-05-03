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Başkan Büyükkılıç'tan davet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, doğa ve spor tutkunlarını Spor A.Ş.'nin 5 Mayıs Pazar günü Sarımsaklı Barajı'nda yapacağı doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliğine davet etti. Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarımızla birlikte 10 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti.


Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. düzenlediği etkinlikleri sosyal sorumluluk projeleriyle birleştirmeye devam ediyor. Spor A.Ş. 5 Mayıs Pazar günü de Sarımsaklı Barajı'nda doğa yürüyüşü ile birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirecek. Spor A.Ş.'nin düzenleyeceği etkinliğe tüm vatandaşlarımızı davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yürüyüş ve fidan dikimine katılmak isteyenlerin Spor A.Ş.'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kayıtlarını yaptırabileceklerini ve kaldırılacak servislerle Sarımsaklı Barajı'na ulaşabileceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, tüm spor ve çevre tutkunlarını bu güzel etkinliğe davet etti.


Spor A.Ş.'nin etkinliğine katılmak isteyenler için 5 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de servisler hareket edecek. Yürüyüş ise saat 09.00'da başlayacak.

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