Başkan Büyükkılıç'tan Develi ve Erciyes ziyareti

Memduh Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Sinan Aslan ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç Develi ziyareti öncesi, yeni sezona hazırlanan Türkiye'nin incisi Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yatırımları denetledi.

Develi ziyareti öncesi Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden olan ve yeni kayak sezonuna hazırlanan Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan yeni yatırımları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

ERCİYES'TE YENİ YATIRIMLARI İNCELEDİ

Kayseri'nin sembolü olan dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile cazibe merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 6 adet yeni yapılan dükkân inşaatını, 19'uncusu yapılan mekanik tesisi ve kayak hizmetlerini yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, yapımı tamamlanan otelleri de gezdi.

DEVELİ'DE YATIRIM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

Büyükkılıç, incelemelerin ardından Erciyes'in eteklerinde muhteşem havası ve doğasıyla, cıvıklısı, gacer ekmeği ve Aşık Seyrani'siyle tanınan Develi ilçesine geçti. Burada Develi Kaymakamı Sinan Aslan ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçede yapılacak çalışmaları istişare etti. Develi Mini Terminali'ni ziyaret eden, esnaflarla bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini de dinleyen Büyükkılıç, büyüyen ve gelişen Develi'yi geleceğe taşıyacak ve çehresini değiştirecek projeler ve hizmetler yapabilmenin gayretinde olduklarını söyledi.