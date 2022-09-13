Başkan Büyükkılıç'tan Develi'de 77 muhtarla istişare toplantısı

Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerinde gacer ekmeği ve cıvıklısı ile tanınan Develi ilçesinde 77 muhtarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, “Mahallelerimizde sizler bizim elimiz, ayağımız, temsilcimiz, canımız, ciğerimizsiniz” dedi.

‘Hizmeti vatandaşın ayağına götürme' anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, ilçe ilçe gezip, muhtarların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Develi'de mahalle muhtarların katıldığı değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdi. Devali Türbesi Parkı içerisindeki Harikalar Sofrası'nda gerçekleşen ve yapılan yatırımların değerlendirildiği, yapılacak olan hizmetlerin de istişare edildiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, daire başkanları ile muhtarlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Develi'miz ay yıldızlı Türk bayrağına vatanına milletine devletine inancına bağlı insanlardan oluşuyor. Huzur ilçesi ve beldesi olarak tanımlanır. Bizlerde bizi seven, bizlere güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Birbirimizin kadrini kıymetini bilelim. İnşallah birbirimize sahip çıkalım” dedi.

“BİZ GÜZELİN DAHA GÜZELİNE TALİBİZ”

Taşraya değer verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Herhalde bu dönemdeki kadar taşraya değer verilen bir başka dönem olmamıştır. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Geçenlerde Yeşilhisar'da Ziraat Odası Başkanı dostumuz, ‘ben iki dönem muhtarlık yaptım, maşallah Başkanım bizim dönemlerde böyle değildi' dedi. Güzelin de her zaman daha güzeli vardır. Biz güzelin daha güzeline talibiz” ifadelerini kullandı.

“SİZLERİN BAŞINI DİK TUTUYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, mahallelerdeki sorunları çözerek muhtarların başını dik tuttuklarını dile getirerek, “Mahallelerimizde sizler bizim elimiz, ayağımız, temsilcimiz, canımız, ciğerimizsiniz. Allah'ın izniyle birbirimize sahip çıkacağız. Sizler bizlere sorunları taşıyorsunuz, bizler de onu gidermek suretiyle sizlerin başını dik tutuyoruz, bizler de dua alıyoruz. Olayı böyle görüyoruz” dedi.

“KAYNAKLARIMIZ SİZLERİN KAYNAKLARI, MİLLETİN KAYNAKLARI”

Belediye kaynaklarının milletin kaynakları olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Kaynaklarımız sizlerin kaynakları, milletin kaynakları. Bu imkânları israf etmeden, verimli şekilde, yerli yerince kullanan bir yönetim anlayışı olursa, kamu hakkını gözeterek, yetim hakkını gözeterek, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden çalışırsa, nurun ala nur denir buna, Allah'ta razı olur, kullar da razı olur. O açıdan 77 mahalle muhtarımızın her biri başımızın tacı. Hiçbirini ötekinden ayrıştırmayız. Elbette birliği, beraberliği korumamız, zedelemememiz lazım. Bu anlayış içerisinde çok şükür Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2 buçuk yıldır kredi almadan kendi yağıyla kavrulan bir belediye, borcumuz yok” diye konuştu.

“ÖMRÜMÜZ KAYSERİ'MİZE HİZMETLE GEÇTİ”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye gece gündüz demeden ibadet aşkı ile çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah'a şükürler olsun biz sizlerin başını dik tutmak için gece gündüz ibadet aşkı ile çalışan, bildiklerimiz ile amel eden, bilmediklerimizle Mevla'nın öğrettiği bir anlayışın sahibiyiz. Ömrümüz sizlere hizmetle geçti, Kayseri'mize hizmetle geçti. Elhamdülillah dualarımız bereketine hiçbir sıkıntımız yok. İşimizi keyifle, şevkle yapıyoruz. Yaptığımız işi zevkle yapıyor, hem biz memnun oluyoruz, hem sizlere memnun olmanızı sağlayarak böylece dua etmenizi sağlıyoruz. Ben hepinize tekrardan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün burada yapılanları değil de daha çok yapılacakları da paylaşıp, hangi noktada olduğumuzu konuşmak için buradayız. Biliyorsunuz bunu geleneksel hale getirdik, periyodik olarak ilçe ilçe hepsini geziyoruz, ondan sonra da arkadaşlarımız burada birer birer cevap veriyor. Telekom'umuz da burada, Kayserigaz'ımız da burada, KASKİ'miz de burada, Kırsal Daire Başkanımız da burada, genel sekreter yardımcılarımız burada, yok yok, en önemlisi ben buradayım. Dualarınız bekliyoruz, Mevla'm bizleri sizlere layık kılsın.”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise ilçeye yaptığı hizmet ve desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederken, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı olarak not aldı hem de sözlü olarak tek tek dinledi.

Daha sonra toplantının ardından konuşan Başkan Büyükkılıç, “Develi'mizin daha mamur, daha yaşanılabilir konuma getirme yönünde hep beraber gayret edeceğiz. Bütçemiz de, kaynaklarımız da, imkânımız da var. En önemlisi merhametli, iyi niyetli, gayretli, tecrübeli bir ekibimiz var. Bu bir nimet, burada ekibimize sahip çıktınız. Değerli ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza, değerli kaymakamımıza, altyapı kuruluşumuzun kıymetli ekiplerine ve bizleri kırmayıp, bizlerle birlikte bu ortamı paylaşan siz dostlarımıza, muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederken, gittiğiniz mahallelerimize bizlerin de selamlarını iletin, dualarını beklediğimizi paylaşın” ifadelerini kullandı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.