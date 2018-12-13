Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Develi'de hemşerileriyle bir araya geldi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, AK Parti ilçe teşkilatı ve Develililer tarafından Belediye İş Merkezi binası önünde karşılanan Büyükkılıç, gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. AK Parti İlçe Binasında yapılan programın açılış konuşmasını yapan Başkan Cabbar, “Büyükşehrimize içimizden çıkmış, Develimizin yetiştirdiği büyüğümüz, ağabeyimiz Memduh Başkanımızın aday gösterilmesi bizleri gururlandırmıştır. İnşallah elimizden gelen desteğin daha da fazlasını göstererek Memduh Başkanımızı rekor oyla Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız” dedi.

"Her ne kadar AK Parti'den belediye başkan adayı isem de ayrıştırmadan, dışlamadan, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimizle birlikte, siyasi kaygı ve siyasi parti farkı gözetmeden bu şehrin yükünü omuzlamak için yola çıktık. İnşallah el ele, her türlü kurum ve kuruluşlarımızda şehrimizi daha iyi yerlere getireceğiz" diyerek sözlerine başlayan Büyükkılıç konuşması esnasında zaman zaman duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'den rekor oy istediğini partililere bir kez daha hatırlatan Büyükkılıç, “İnşallah hep birlikte el ele gönül gönüle vererek parmakla gösterilen Kayserimizi daha da iyi noktaya taşıyacağız. Bunun için yeterli tecrübemiz, ekip ve ekipmanımız olmakla birlikte sizlerin duaları da en önemli silahımızdır. Gösterdiğiniz bu ilgi ve alakadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından 1965 yılında mezun olduğu ilkokul diplomasını çerçeveleterek hediye eden Başkan Cabbar'a bu güzel jestinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç “Abdulhamit Han'ın yaptırdığı medreseden mezun olmak en büyük iftiharımdır” dedi.

AK Parti ilçe binasında yaptığı konuşmanın ardından esnaf ziyaretlerinde bulunup dua ve desteklerini isteyen Başkan Büyükkılıç, daha sonra Develi Belediyesine ziyarette bulunarak Belediye personeli ve Başkan Cabbar'la hasbihal etti. Memleketini ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Büyükkılıç, gösterdiği ev sahipliğinden dolayı da Başkan Cabbar'a teşekkürlerini iletti. İkindi namazını Merkez Çarşı Camiinde kılan Başkan Büyükkılıç daha sonra ilçeden ayrıldı.