İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Büyükkılıç'tan doğa yürüyüşleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, sağlıklı yaşam parolasıyla sabah yürüyüşlerinde doğa ile buluşmaya devam ediyor. Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü yapan Büyükkılıç, Ali Dağı'ndan Erciyes'teki muhteşem görsel şöleni de takipçileriyle paylaştı.


Bir doktor olarak sağlık için yürüyüşün ve sporun önemini sık sık dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk ışıkları ile birlikte doğada yürüyüşlerini aralıksız sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu Kayseri'nin eşsiz doğasında yaptığı yürüyüşleri de fotoğraflayarak takipçileriyle paylaşıyor. Başkan Büyükkılıç, sosyal paylaşım sitelerinde takipçileri ile paylaştığı muhteşem görsel şölenin yer aldığı fotoğraflara, “Bu sabah Ali Dağı'nda yaptığım yürüyüş sırasında çok güzel anlara şahitlik ettim. İlham kaynağı; güzelliğin simgesi Erciyes'te kar yağışı kendini iyice belli etmeye başladı. Bulutların Erciyes ile ahengini sizlerle de paylaşmak istedim” yorumunu yaptı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.