Başkan Büyükkılıç'tan dört ilçeye doğalgaz müjdesi

Felahiye Belediye Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de 16 ilçenin 6 ilçesinde doğalgaz olmadığını, günün koşullarına uygun yaşam standartlarını yükseltmek adına, vatandaşların beklentisi olan doğalgaz konusundaki çalışmaların sürekli gündemde tuttuklarını söyledi.

Konuşmasında Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerine doğalgazın ne zaman geleceğini açıklayan Başkan Büyükkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takdir edersiniz Kayseri Gaz'ın da yönetim kurulundayım. Orada bu konuları da birebir bilen, karar merciinde de bulunan kişilerden biri sayılırım. 2021 yılında gerekli fizibilite çalışmalarını yapıp, 2022'de de ihale sürecini ve diğer işlerini yapıp faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdürüleceğini burada ifade edebilirim. Bu Felahiye'miz, Özvatan'ımız, Sarıoğlan'ımız ve Akkışla'mız için geçerli olan durumdur. Kısacası 2022-2023 yılında yapımı biter, 2023'ün sonunda Allah'ın izniyle bu dört ilçeye doğal gaz gelmiş olur. Sağ olsunlar çıkarttıkları bir kanun ile de milletvekillerimizin, son süreçte belediye başkanları gerekli teminatı vermek suretiyle, mevcut hali hazır duruma göre de doğalgaz imalatı yapımı ile ilgili yolların kullanılması gibi konularda da sorun kalmadı. Yani planlama şartı da böylece kaldırılmış oldu. Bu nedir, ‘mevcut yoldan geçecek, siz buna garanti vereceksiniz, şayet bir plan değişikliği vesaire olursa, deplase edilirken masrafları ben karşılayacağım diyeceksin' hepsi o kadar. Zaten böyle bir şey söz konusu değil. O kırk yıl da bir oluyor. O açıdan bu yönünü de pratik olarak çözdüler. Daha önce ‘plan yok deniliyordu' engelleniyordu. Bu engeller de kalktı. Şu andaki 2021 yılında yapılan işler, bundan 5 yıl önce planlanmış, programlanmış olan işlerdir. Bundan sonraki diğer 5 yılda EPDK'ya sunularak planlanacak olan boyutunun hazırlıklarını yapıyorlar. Bu süreçte biz gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu 4 ilçe işin içerisinde.”

Büyükkılıç, milletvekillerinden Sarız ve Pınarbaşı ilçeleri ilgili çalışma yapmalarını istediklerini belirterek, “Bu konuda milletvekillerimizin desteklerini bekliyoruz. Çünkü bu Kayseri sınırları içerisinde, normal şartlarda yapılabilecek bir iş olmadığını, çelik boru hattı gerektirdiğini ve bunun da Şarkışla tarafından gelmesi gerektiğini söylüyorlar. Pınarbaşı ve Sarız tarafından. Öyle olunca o bizim buranın imkânlarını, gücünü aşıyor. Bir miktar siyasi iradenin devreye girmesi gerekiyor. O bakımdan da onu da zaten milletvekillerimizle, bakanlarımızla görüşüyoruz. Göğdere yolu da zaten tesbihat gibi dilimizde. Ama imalatı, yapımı ile ilgili de inşallah Ulaştırma Bakanlığı ile takibi de dostlarımız yapıyor” diye konuştu.