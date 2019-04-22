Başkan Büyükkılıç'tan eğitime büyük önem

Memduh Büyükkılıç, bu kez de eşi Necmiye Büyükkılıç'ın mezun olduğu Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, eğitime verdiği önemi bir kez daha vurguladı ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi'nde yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerle görüştü. Tek tek sınıfları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin bugünleri çok iyi değerlendirmelerini istedi. Eşi Necmiye Büyükkılıç'ın da Behice Yazgan Kız Lisesi mezunu olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Eşim, Tıp Fakültesinde kendi döneminin birincisiydi. Behice Yazgan Kız Lisesi yüz akımız okullardan bir tanesi. İnşallah sizler de başarılı olacaksınız” diye konuştu.

“DAHA FAZLA DONANIMLI OLMANIZ LAZIM”

Kendisinin de Tıp Fakültesi mezunu Nöroloji uzmanı olduğunu ve aynı zamanda Kamu Yönetimi 3. Sınıfta okuduğunu da hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, okumanın yaşının olmadığını belirterek, “Hepimizi kendimizi daha eğitimli ve daha donanımlı hale getirmek zorundayız” dedi.

Öğrencilerden özellikle boş zamanlarını çok iyi değerlendirmelerini isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, tehlikelere de dikkat çekerek “Gençlerimize yönelik çok fazla tuzak var. Biz yöneticiler sizleri korumak için elimizden geleni yapacağız ve adeta üstünüze titreyeceğiz; ama sizlerde kendinize dikkat edeceksiniz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitime verdiği öneme de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde 16 okul yaptırdıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir'de de eğitime önem vermeye devam edeceklerini ve Kayseri'de tekli eğitime geçilmesi için azami gayret göstereceklerini kaydet.

Başkan Memduh Büyükkılıç, girdiği sınıflarda öğrencilerin talep ve isteklerini de dinledi.