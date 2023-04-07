Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyareti

Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık esnafların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Meydanda faaliyet gösteren esnafları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi karşılanan Başkan Büyükkılıç'a esnaflar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla ve esnaflarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.