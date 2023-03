Başkan Büyükkılıç'tan Felahiyelilere teşekkür

Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'u ziyaret ederek, ilçede yapılacak yatırımları değerlendirirken, ayrıca Felahiyeli vatandaşlara her zaman olduğu gibi deprem bölgesine de gereken desteği gösterdiği için teşekkür etti.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Felahiye'ye giden Başkan Büyükkılıç, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun'u makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Şahsınızda ilk saatten beri imkânlarını seferber eden hemşehrilerimiz olarak Felahiyeli canlarımıza, dostlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz, geçmiş olsun” dedi. Sürecin devam ettiğini, birlik, beraberlik içerisinde yaraları sarma dönemi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Büyükşehirimiz, 16 ilçe belediyemiz, altyapı kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve valimiz ile hep beraber el ele vermek suretiyle hemen yanı başımızdaki Kahramanmaraş'ımız başta olmak üzere tüm illerimize imkânlarımızı seferber ederek, onların elinden tutmak, yanında yer almak için çalışmalar yürüttük” diye konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ MAHALLEMİZ VE ÇARŞIMIZ İLKLERİ TAŞIYOR”

Bir taraftan normalleşme süreci çerçevesinde deprem bölgelerinde alışveriş açısından önem olan çarşılar oluşturduklarını belirterek, “Gerek Maraş'ımızdaki mahalle gerekse Elbistan'daki çarşımız hakikaten ilkleri taşıma ve örnek olma meyanında herkes tarafından takdir ediliyor, proje olarak da anılıyor. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da Büyükkılıç'a ‘iyi ki varsınız' diyerek, “Bu yoğun program dâhilinde, depremin yaralarını her an her zaman sarmaya çalıştığımız yoğun gündeminizde bize zaman ayırıp, ilçemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Büyükşehir itfaiyesiyle, elektriğiyle, KASKİ'siyle tüm ekibinizle birlikte, ilçelerle birlik, beraberlik içerisinde yaptığınız hizmetlere teşekkür ediyorum, elinize, emeğinize sağlık, iyi ki varsınız başkanım” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'a Felahiye ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy ile daire başkanları da eşlik etti.