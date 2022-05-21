Başkan Büyükkılıç'tan final maçı için meydanda “dev ekran” müjdesi

Memduh Büyükkılıç, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'un, Sivasspor ile oynayacağı final maçını Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu.

2008 yılında müzesine Türkiye Kupası'nı götürmeyi başaran Kayserispor, 14 yıl aradan sonra ikinci kez aynı kupayı kazanma şansını yakalarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'a desteğini sürdürüyor.

Kupa final maçı için tüm Kayseri'yi bir araya getirerek, İstanbul'a tüm taraftarları taşımak için destek toplantısı yapan, Kayseri dışındaki derneklerin temsilcileriyle görüşen ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nden destek çağrısı yapan Başkan Büyükkılıç, bu sefer final maçını dev ekranda canlı yayınlayacaklarını duyurdu.

Türkiye'nin en geniş meydanlarından olan Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak dev ekran ile final heyecanını İstanbul'a gitmeyen tüm Kayserililere yaşatacaklarını ifade eden Büyükkılıç, “26 Mayıs'ta sarı kırmızılı renklerimizle gururumuz olan Kayserisporumuzun kupayı alması için hep beraber İstanbul'da buluşacağız, hep beraber Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda dev ekranda maç izleyeceğiz. İstanbul'a gitmeyen ve Kayseri'de maçı takip edecek vatandaşlarımız, Türkiye Kupası final maçı için meydanda dev ekranda karşılaşmayı canlı izleyebilecek. O sevinci de paylaşarak, bir kez daha o kupa Kayseri'ye gelecek” diye konuştu.