Başkan Büyükkılıç'tan 'Gaziler Günü' mesajı

Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Şehitlerimizle beraber vatanı vatan yapan kahraman gazilerimizi, sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Büyükkılıç, “Dişi ile tırnağı ile cephelerde, savaşlarda vatan, millet, bayrak, ezan, namus ve bağımsızlık gibi büyük değerler uğruna göğsünü siper eden aziz şehitlerimizle birlikte omuz omuza savaşan kahraman gazilerimize saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberliği vurguladığı mesajında şunlara yer verdi;

“Vatan gibi, din gibi, bayrak gibi, bağımsızlık gibi sahip olduğumuz en büyük değerlerden birisi olan birlik ve beraberlik duygumuzu da muhafaza ederek hatta daha da ziyadeleştirerek olmazsa olmaz olan vatanımızda daha güçlü ve sağlam bir yer edinmeliyiz. Dosta güven veren, düşmana korku salan ordumuzla, vatanı için adeta canını hiçe sayan milletimizle daha da yükselmeli, yücelmeli, ilerlemeliyiz. Güzel vatanımızı canları pahasına koruyan ve bizlere armağan eden kahraman gazilerimiz ile birlikte şehitlerimize borcumuzu, ülkemizi, vatanımızı daha çok sahiplenip gözeterek kısmen de olsa ödeyebiliriz. Bu önemli ve anlamlı gün olan Gaziler Günü vesilesiyle, bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi tekrardan saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazi ailelerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum.”