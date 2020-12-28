Başkan Büyükkılıç'tan gilaburu ve hayvancılık hamlesi

Memduh Büyükkılıç, Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt ile Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan'ı makamında kabul ederek, ilçedeki yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlar ile gilaburuya yönelik projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, yaylada yaşayan vatandaşlar ile gilaburuya yönelik projeler hakkında dosya sundu. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Bayar Özsoy, Akkışla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gamze İnkayası ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Birim sorumlusu Mustafa Tokdemir de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Tarım veya kırsal ürünleriyle Akkışla bizim için önemli bir merkezdir. Hayvancılıkta da, özellikle küçükbaş hayvancılıkta 100 bin civarındaki koyun sayısı bizim için önem arz etmektedir. Tabi ki burada ürünleri yetiştirmek yetmez, o ürünleri değerlendirecek projelere de sahip çıkmak gerekir. O açıdan biz de bu yaklaşım içerisinde paydaş olarak yapılacak projelere gerekli desteği verme yönünde encümenimizden, meclisimizden karar almak suretiyle gerekli destekleri sağlamayı düşünüyoruz. İnşallah proje seyrinde gider ve bölge insanına faydalı olur diye umuyoruz” diye konuştu.

‘YAYLALARDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ' PROJESİ

Akkışla Kaymakamı Hasan Kurt yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşların şartlarının iyileştirilmesi için hazırlanan ‘ORAN ile yaylalarda yalnız değilsiniz' adlı proje hakkında şu bilgileri verdi: “İlçe Tarım Müdürlüğü'nden arkadaşlarımızın hazırladığı, proje ortağı olarak ilçe belediyemiz, il tarım müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu, ayrıca Akkışla Belediyesi'nin hazırladığı yöresel ürünlerle alakalı iki projemiz var. Projemizden bahsedecek olursak, projemizin amacı ‘ORAN ile yaylalarda yalnız değilsiniz' sloganıyla yaylalarda hayvancılık yapan vatandaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesidir. Güneş panellerinden üretilen elektrik ile ihtiyaçlarını giderecek konteynırlar kurmak istiyoruz. Oradaki koyunlardan elde edilen sütleri vatandaşlarımız hava şartlarından dolayı taşıyamıyor, kendileri üretime dönüştürüp kullanıyorlar. Ayrıca kuracağımız süt soğutma tankları ile sütleri ekonomiye kazandırma projemiz var. Hem hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesi, hem de o ürettikleri sütün işlenmesi hedefleniyor.”

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da yöreye ve bölgeye odaklı projelerin kalkınmayla ilgili çok anlamlı çalışmalar olduğunu ifade etti.

GİLABURU İŞLEME VE PAKETLEME TESİSİ PROJESİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gilaburu işleme ve paketleme tesisinin kurulması için destek talebinde bulunarak, “Türkiye gilaburu üretimin yüzde 65'ini tek başına karşılayan şehrimiz ülkemizde her geçen gün tanınırlığı artan şifanın az bilinen adı olan gilaburu işleme ve paketleme tesisinin kurulması için ORAN Kalkınma Ajansına sunulmak üzere hazırlanan projeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak projenin en büyük paydaşı rolünü üstlenmiştir” dedi.

Akkışla Gilaburusu ile Akkışla Yoğurdu'nun vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyleyen Şahin, gilaburunun bu yıl Türkiye'de tarımsal ürünler anlamında fiyatı en çok yükselen ürün olduğunu söyledi.