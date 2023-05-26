Başkan Büyükkılıç'tan Göksun ve Elbistan'a ziyaret

Yüzyılın felaketi 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Türkiye'nin seferber olup, tek yürek olarak depremin yaralarını sararken, deprem bölgesi ve Kayseri arasında adeta mekik dokuyan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir kez daha afet bölgesi Kahramanmaraş'ın Göksun ve Elbistan ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak deprem bölgesi Göksun'da Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve belediye çalışanlarını ziyaret ederek kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, belediye binasını gezerek, hem vatandaşlarla hem de personelle sohbet etti.

“Ağlaya ağlaya sizi seyrettim”

Göksunlu bir vatandaş, “Doktorum hoş geldiniz. Ağlaya ağlaya sizi seyrettim, alkışları verdim, çok güzel konuştunuz” derken, Başkan Büyükkılıç da “Biz sizlerin bir parçasıyız, aynı sıkıntı, aynı sevinç, biriz. Kayseri'de 50 bine yakın misafirimiz var, başımızın tacıdır. Kayseri zaten hamiyetperver, hayırsever bir şehir, böyle güzel bir şehre hizmet etmek bizler için ibadet vesilesidir” diyerek depremzede vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

İbadet aşkı ile hizmet ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Her birimiz sizlerin içinden çıkmış bir kaygunun insanıyız, koşturuyoruz. Milletvekilliği yaptım, 4 dönem Melikgazi Belediyesi'nde belediye başkanlığı yaptım, şimdi Büyükşehir'deyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile ibadet aşkı ile hizmet edip, dua alıyor, gönüllerde yer ediyoruz. Sizleri seviyoruz, Allah razı olsun” diye konuştu.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Başkan Büyükkılıç'ı uğurlama sırasında, “Ziyaretiniz bizi ziyadesiyle bizi onurlandırmıştır, Allah razı olsun, her zaman bekleriz, teşekkür ediyoruz” diye teşekkür ederken, Büyükkılıç da ‘Bize düşen bir hizmet olursa her zaman hizmetinizdeyiz' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Elbistan'da Bakan Kirişçi ile buluştu

Deprem bölgesindeki ziyaretlerine Elbistan ilçesi ile devam eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Elbistan'da Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, Elbistan'da AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek kadirşinas yardımsever Kayserililerin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın selamlarını iletti. Burada Elbistanlılara seslenen Büyükkılıç, “Sizleri ziyaret edip, dualarınızı almaya geldim, sizlerle gurur duyuyoruz. Anadolu insanı olarak inancımızın ve kültürümüzün gereği, komşuluk ilişkilerimizde insani olarak yapmamız gerekeni yaptığımıza inanıyoruz, bunların konuşulmasından dolayı üzülüyoruz, bu bizim asli görevimizdir. Biz sizlere minnettarız, sizler bizim dua kaynağımızsınız” diye konuştu.

Depremzede vatandaşların her zaman emrinde olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç,“Bize bir emriniz olursa her zaman kardeşiniz olarak emrindeyiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

“Onların Büyükşehir Belediye başkanları, bay bay Kemal'in depremzedelere bedava ev ile ilgili açıklamaları vardı hatırlarsanız, bize bedava ev vereceklerdi. Tekirdağ Belediyesi'nin misafiri olarak otelde konaklatılan depremzede vatandaşlarımızı ‘bize oy vermediğiniz için burayı terk edin' dediler. Memduh ağabey, bizim ağabeyimiz. Şimdi Memduh ağabey niye geldi? Elbistanlı hemşehrilerimin acaba başka bir istekleri var mı, yaptıklarımız bu kardeşlerimize ne kadar hizmet ediyor diye onu incelemek üzere geldi. Birisi AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri de bay bay Kemal'in Tekirdağ Belediye Başkanı, aradaki farkımız budur.”

Güngör'den Büyükkılıç'a teşekkür

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Devletimizin nasıl bir fedakarlık yaptığını biliyoruz. Kardeş belediyelerimizden Kayseri burada sadece yardımlar değil, Memduh ağabeyimin ‘gelip bir sıkıntın var mı?' demesi de bizim için büyük bir destektir” dedi.

Büyükkılıç, Bakan Kirişçi ile birlikte TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu

Ayrıca, Başkan Büyükkılıç deprem bölgesi Elbistan'da depremzedeler için hazırlanan TOKİ konutlarının inşaatını Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç da “Verilen tüm emek, depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yuva sıcaklığına kavuşturmak için. Devletimiz tüm imkânlarıyla depremzede kardeşlerimiz için seferber, bizler seferberiz. El birliğiyle yaraları sarıyor ve vatandaşlarımızın yeniden normal yaşantılarına dönebilmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.