Başkan Büyükkılıç'tan İl Müftüsü Akkuş'a ziyaret

Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Yusuf Akkuş'u ziyaret ederek hem çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu hem de görevinde başarılar diledi.

Ramazan ayında din hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinin önemine değinen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de yeni göreve başlayan İl Müftüsü Akkuş'a da görevinde başarılar diledi. Başkan Büyükkılıç, İl Müftülüğü'nü ziyaretinde, Müftü Akkuş ve ilçe müftüleri ile birlikte vakfın kitapevinde de incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.