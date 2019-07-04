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Başkan Büyükkılıç'tan ilçe ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, şehir merkezindeki çalışmalarının yanı sıra sık sık ilçeleri de ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret ederek ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'ten ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Yahyalı'nın ardından Develi ilçesine geçerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Develi'de de ilçeye yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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