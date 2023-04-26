Başkan Büyükkılıç'tan ilçelere daha modern ve konforlu ulaşım

Memduh Büyükkılıç, kent merkezi ve ilçeler arasında toplu taşımayı sağlayan servislerin daha modern, daha konforlu ve yüzde yüz yerli olarak yenileneceğini söyledi. Yılsonuna kadar 238 adet yeni servis aracı alınacağını belirten Başkan Büyükkılıç, yeni aracın da ilk test sürüşünü yaptı.

Kayseri merkez ve 16 ilçeyi her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu kapsamda, taşıma kooperatifi iş birliği ile daha konforlu, daha modern, daha kullanışlı ve daha güvenli yüzde yüz yerli 238 adet yeni servis aracı için harekete geçti. Bu çerçevede deneme ve inceleme amaçlı Büyükşehir Belediyesi önüne getirilen yeni servis aracını inceleyen Başkan Büyükkılıç, yeni aracın ilk test sürüşünü de yaptı.

Araç içerisinde açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Daha önceki dolmuşlarımızla ilgili vatandaşlarımızın umumi bir isteği vardı. Koltuk aralıkları bir miktar daha geniş olsun, ayrıca köyden gelirken, giderken bagajlarımızı koyacağımız da bir yeri olsun diye bir beklenti vardı. Sağ olsun Ali kardeşimiz özellikle bu konuyla ilgilendi, bizlerden destek aldı, bizler ilgili firmalarla görüştük ve bu yönde bir proje üretildi” dedi.

“Yüzde yüz yerli anlayışıyla”

Başkan Büyükkılıç, tüm ilçe taşıma kooperatiflerine incelemek üzere numune olarak yeni araç gönderildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah kooperatiflerimizin hepsine birer tane numune gönderildi, inceleyecekler, görüşlerini belirtecekler. Vatandaşlarımız ve kaptanlarımız tarafından onaylanırsa 238 tane hem günün koşullarına uygun, hem yeni, teknolojik, havalandırması, iklimlendirmesiyle, akıllı sistemleriyle, yüzde yüz yerli anlayışıyla uygun bir fiyata alınacak, TOGG üreten Türkiye'miz artık bu tür araçları da yüzde yüz yerli olarak üretiyor, bizler de memnuniyet duyuyoruz. En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ÖTV vergisini de yok ettiği bir ortamda böyle güzellikleri şoför esnaflarımıza yaşatan bir anlayış sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize ve bu hizmeti veren kaptanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Proje ile birlikte yılsonuna kadar 238 adet yeni aracın 16 ilçeye kazandırılacağına dikkat çeken Büyükkılıç, “Bu projemiz tamamlandığında, yılsonuna kadar 238'inin değişimini sağlayacağız deniliyor ama biz devreye girerek onu biraz daha öne çekme, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gereken esnafımıza destek verme mantığı içerisinde hizmetin en kalitelisini sunacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Güven önemli, yeter ki ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak, bunu zedelemek isteyenlere fırsat vermeyerek durmak yok, yola devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç'tan Ali Koç'a mesaj

Başkan Büyükkılıç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'a yerli araçlar ile ilgili ricada bulunarak, “Buradan Ali Koç'a da mesaj gönderelim, bizim araçların daha kısa sürede verilmesini sağlama yönünde talimat vermesini de istirham, rica ediyoruz. Ford'un Kayseri'deki bu beklentisine cevap versin. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu sempatisini, bu sıcak ilgisiyle hizmete dönüştürsün, bizim araçları hızlı versin, Kayserililere sağlıklı hizmeti en kısa zamanda verelim” ifadelerini kullandı.

“Sizin önderliğinizde, liderliğinizde bu şehre daha çok hizmet edeceğiz”

Binboğa Sarız Taşıma Kooperatifi Başkanı Ali Daldı ise Başkan Büyükkılıç'a büyük desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Kooperatifler adına öncelikle biz bu projeleri gerçekleştirdik, emek sarf ettik, sizlerin büyük desteği ile bu zamana kadar kooperatifler olarak her türlü yanımızda olmanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Bu araçlar 4 yıl sınırsız kilometre garantilidir. Önce Allah, sonra sizlerin sayesinde, sizin önderliğinizde, liderliğinizde bu şehre daha çok hizmet edeceğiz sayenizde sayın başkanım. Hep yanımızdasınız, yanımızda oldunuz, bu bizim en büyük desteğimiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından aracı kullanan Başkan Büyükkılıç, yeni araçlarla daha rahat ve daha konforlu bir deneyim olduğunu söyledi.

Büyükkılıç, yeni aracı detaylı bir şekilde inceleyerek, Binboğa Sarız Taşıma Kooperatifi Başkanı Ali Daldı'dan bilgi aldı.

Yeni servis araçlarıyla birlikte bagaj kısmı genişletildi, koltuk arası mesafeler çift klima, yazlık, kışlık hem alttan hem üstten ısıtmalı şekilde ve akıllı sistemleriyle yüzde yüz yerli olarak dizayn edildi.