Başkan Büyükkılıç'tan kadın hakeme anlamlı jest

Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi dördüncü hakem Gamze Durmuş Pakkan'a, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim ederek, Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor arasında Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. Maç öncesi sahaya inen ve karşılaşmanın kadın hakemine anlamlı bir jestte bulunan Büyükkılıç, karşılaşmanın dördüncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek takdim ederek, kadınlar gününü tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç'ın kadın hakeme Kadınlar Günü jesti sarı kırmızılı taraftardan alkış alırken, hakem Pakkan da Başkan Büyükkılıç'a nazik davranışından dolayı teşekkür etti.