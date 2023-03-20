Başkan Büyükkılıç'tan "Kahramanmaraş" çıkarması

Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesindeki kardeş şehir Kahramanmaraş'ı ayağa kaldırmak için gayretlerini sürdürürken, bölgede yürütülen çalışmaları da yerinde denetliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da deprem bölgesinde destek ve yardımlarına devam ediyor. Bu çerçevede hafta sonu deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Elbistanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Kayseri Çarşısı'nı ziyaret ederek, esnaflarımız ile sohbet edip, depremzede kardeşlerimize sucuk ekmek ikramında bulunduk. Elbistan Kayseri Çarşı Şükürler olsun ki çarşımızda yüzler gülüyor. Birlik ve beraberlik içinde umutlarımızı birlikte yeşertmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Elibastan Kaymakamı Murat Yıldızı da ziyaret ederek birlik beraberlik ve dayanışmanın daima süreceğini kaydetti. Öte yandan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan'a 100 konteynerlik modern bir kent daha kurduklarını belirterek, kentin inşaat çalışmalarını yerinde denetledi.

Kardeş şehir olan, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta hayatı normal seyrine getirmek için Kayseri olarak var güçleri ile çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Talas Belediyesi tarafından 20 günde 20 bin metrekare alanda kurulan 300 konteynerlik Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nı da gezdi.