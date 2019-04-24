Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri sorusunu bilemeyen yarışmacıya teşekkür

Kayseri'nin doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri'nin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programında soru olarak yer alması ve yarışmacının soruyu bilememesi Kayseri'de gündem oluşturdu.

Ulusal bir kanalda yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" adlı bilgi yarışmasında "Türkiye'nin Niagarası Kapuzbaşı Şelaleleri Hangi İlimizdedir?" sorusu soruldu. Kapuzbaşı Şelaleri'nin "Türkiye'nin Niagarası" olarak nitelendirilmesi ve yarışmacının soruyu bilememesi ise kentte günden oluşturdu. Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'nin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalara başlanılacağını aktaran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hatırlanacağı üzere bizim ‘150. yılda 150 proje' diye ortaya çıktığımız ve büyükşehir belediye başkan adaylığımız sürecinde de sürekli dillendirdiğimiz projelerden bir tanesiydi Kapuzbaşı Şelaleleri. Kapuzbaşı Şelaleleri dünyanın harikalarından bir tanesi, Niagara Şelalesi'ne benzetilir. Cenab-ı Allah'ın vergisi dağın içerisinden fışkıran suların o bölgede şelale halinde 4-5 yerden fışkırıyor olması ve bu şekilde görüntü arz ediyor olması bizim için çok önemli bir değer. O bölgede Hacer Ormanları var, o bölgede bir bakıma Adana bölgesine geçiş olarak nitelendirilecek iklim söz konusu. Ayrıca gerek Kapuzbaşı Şelalelerinden çıkan suların gerekse Zamantı Irmağı'ndan kaynaklanan sularla birlikte rafting imkanı söz konusu. Yürüyüş yolları vesaire derken adeta o bölge yayla turizmine en müsait bölgelerimizden bir tanesi. Yollarının belki ıslaha ihtiyacı var, onda da gerekli çalışmaları yapacağız. Orada kamp turizmini hayata geçirecek çalışmalar yapacağız. Çevre düzenlemeleri yapacağız. Daha önce aslında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir master planı ve projesi söz konusuydu ama maalesef istenilen şekilde hayata geçirilemedi. Bu konuyu birlikte yürütme yönünde de projelendirip taleplerde bulunacağız. İnşallah o yörenin fedakar, samimi, imkanları yetersiz ama gönlü zengin insanlarının gönlünde yer ederek organik ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayan bir yaklaşım içerisinde bozulmamış o doğada insanların huzur bulacağı, suların yüzümüze sıçradığında adeta bir doktor bakışıyla serinleten ve dinlendiren, ciğerleri rahatlatan yaklaşımını sunacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Yarışmacıya teşekkür ediyorum, bilseydi gündem oluşturmazdı"

Soruyu bilemeyen yarışmacıya da teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, "Tabi sorulan o soruda Kapuzbaşı Şelaleleri'nin ili soruldu. Kayserimiz bilinemedi. İyi ki bilinemedi, böylece gündeme taşınmış oldu. Bilseydi gündeme gelmezdi. Ben o yarışmacı arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Ulusal televizyonumuza ayrıca duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Kapuzbaşı Şelalelerimizi tanıtmak önemli görevlerimizden birisi olacak. Sadece Allah vergisi o ‘doğa harikası' olarak nitelendirilen Kapuzbaşı Şelaleleri'nden ibaret değil, o bölgede çok güzel iklim ve ortamlar söz konusu" diye konuştu.

"Bölgeyi ayağa kaldıracak önemli projelere imza atacağız"

O bölgedeki turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelerin önümüzdeki dönem hayata geçeceğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayseri'nin turizm potansiyelini harekete geçirecek olan gerek Yeşilhisar gerek Yahyalı bölgesindeki turizm potansiyellerini gün yüzüne çıkartacak, gündeme taşıyacak olan Kuş Cennetimiz dahil çalışmalarla, yine Aziz George Kilisesi olarak bilinen kilisenin Brezilyalılar ve o bölgenin insanları tarafından kutsanması dahil inşallah o bölgeyi ayağa kaldıracak önemli projelere önümüzdeki dönemde imza atacağımızdan şüpheniz olmasın."