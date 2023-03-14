Başkan Büyükkılıç'tan Kızılay Ok Burcuna ziyaret

Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Ok Burcu İletişim Merkezi'ni ziyaret ederek, gönüllüler ile bir araya geldi.

Merkez üssü, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgelerine yardım için Kayseri'de yardım seferberliği tüm hızıyla sürerken, Başkan Büyükkılıç, hem Kayseri'de hem de deprem bölgelerinde yapılan çalışmaları titizlikle yakından takip ediyor. İlk olarak Hunat'ta bulunan vatandaşlarla buluşan ve esnafa ‘hayırlı işler' temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, daha sonra deprem bölgesindeki vatandaşlara merhem olan Türk Kızılay'ı Kayseri Ok Burcu İletişim Merkezi'ni ziyaret etti. Burada depremzedeler için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, Kızılay gönüllüleri ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Kızılay gönüllülerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşılamayacak hiçbir zorluk olmadığını ifade etti.