Başkan Büyükkılıç'tan Kocasinan Bulvarı'nı havaalanı'na bağlayacak yolda denetleme

Memduh Büyükkılıç, Turkovac'ın mucidi bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin isminin verildiği Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Zümrüt Mahallesi Akmescit Bulvarı yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Bulvarı'nı Havaalanı'na bağlayacak olan ana arter niteliğinde olan ve yerli, milli aşı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ismini taşıyacak yolda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İnceleme esnasında Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal'dan proje üzerinde detaylı bilgi aldı. Bölgede, hem altyapı çalışmalarıyla, hem mahallenin su, kanal ve doğalgaz çalışması hem de ana arter ile ilgili yapılması gereken çalışmalar yapıldığına değinen Büyükkılıç, “Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızın ismini taşıyan yaklaşık 3 kilometre civarındaki caddemiz yakın zamanda yüzde yüz aktif olarak hayata geçmiş olacak” dedi.

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, standardı ve kalitesi yükselen yollarda sürücülerin trafik kurallarına uymasını da bir kez daha hatırlattı.