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Başkan Büyükkılıç'tan koordinasyon toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, hali hazırda devam eden ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni projelerle ilgili gelinen aşamaları değerlendirmek ve birimler arası koordinasyonu sağlamak amacıyla Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve bağlı şirketlerin genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın başkanlığındaki toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda, sporda, kültürde, kentsel dönüşümde, turizmde, eğitimde, alt ve üst yapı gibi bütün alanlarda yapacağı çalışmalar masaya yatırılarak Kayseri'ye artı değer katacak projeler üzerinde tek tek görüşüldü.


Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Büyükkılıç, projelerin son durumu ve yeni projelerle ilgili teknik konuları detaylı bir şekilde ele alarak, çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi talimatını verdi.

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