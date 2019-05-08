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Başkan Büyükkılıç'tan Kütüphane Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, Merkez Kütüphanesi ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, kütüphanede kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayında da tamamen dolu olan Merkez Kütüphane'ye giderek incelemelerde bulundu. Kütüphanenin tüm katlarını gezen Başkan Büyükkılıç, özellikle ders çalışmak için kütüphaneyi tercih eden öğrencilerle sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Merkez Kütüphanesi'nin ardından konservatuvar hizmet binasına geçti. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda da incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, verilen eğitimle ilgili bilgiler aldı.

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