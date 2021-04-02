Başkan Büyükkılıç'tan kütüphane ziyareti

Memduh Büyükkılıç, 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla Merkez Kütüphane'de gençlerle bir araya geldi. Büyükkılıç, “Okuyan, öğrenen ya da öğreten olma ilkesi ile âlimler şehri olarak bilinen Kayseri'mizi ve sevgili gençlerimizi daha iyi noktaya taşımak için bu gayretlerimizi bu çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın projeleri öncülüğünde ‘kütüphaneler şehri' olma yolunda ilerlemeye devam ederken, gerek şehir merkezinde, gerekse kırsalda kütüphane açılması ve tefrişatının sağlanması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

57. Kütüphane Haftası dolayısıyla Merkez Kütüphane'ye ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Kütüphaneler Şube Müdürü Erhan Küp de eşlik etti.

Kütüphaneye Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ve ateş ölçer ile ateşleri ölçüldükten sonra girilirken, burada gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler affınıza sığınarak, iki dakikanızı almak istiyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor, Kütüphane Haftası nedeniyle bir farkındalık oluşturmak amacıyla sizleri ziyaret edip, kitap okumanın, kütüphanelerin önemini vurgulamak için değerli milletvekilimizle, kadın kollarımızın kıymetli başkanıyla, gençlerimizle sizleri ziyaret ediyoruz. Hem hediye vereceğiz, hem de bu anı paylaşacağız” diye konuştu.

Kütüphanelere HES kodu ile girildiğini, kitapların dezenfekte edildiğini hatırlatan Büyükkılıç, “Merkezdeki kütüphanemizin yetmediğini ve ihtiyaca cevap vermek için ilave yaptığımızı biliyorsunuz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kontrolünde olan 7 tane kütüphanemiz var. Bakanlığımız ile beraber yeni bir kütüphanemiz var, onu da hayata geçireceğiz. Okuyan, öğrenen ya da öğreten olma ilkesi ile âlimler şehri olarak bilinen Kayseri'mizi sevgili gençlerimizi daha iyi noktaya taşımak için bu gayretlerimizi bu çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, beraberindekiler ile birlikte gençlere içerisinde kitap, dezenfektan, maskenin de bulunduğu çanta hediye etti.