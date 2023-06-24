Başkan Büyükkılıç'tan LGS birincisi 18 öğrenciye tebrik

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan 18 öğrenciyi tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS çerçevesindeki merkezi sınav sonuçları açıklanırken, Kayseri'den 18 öğrenci 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza attı. Âlimler şehri Kayseri'de öğrenci dostu çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'nda başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

“1'İNCİLERİN ŞEHRİ KAYSERİ”

Başarılarından dolayı 18 öğrenciyi ve eğitim kurumlarını tebrik ettiğini belirten Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin başarılarının bundan sonraki eğitim hayatında da artarak devam etmesini temenni ediyorum. 1'incilerin şehri Kayseri. Büyük bir başarı göstererek LGS'de 500 tam puan alan ve hepimizin göğsünü kabartan öğrencilerimizi, ailelerini ve eğitim camiamızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

18 Öğrencinin tam puan almasının sevindirici olduğunu, bu sayının artarak devam etmesini temenni ettiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan 18 öğrencimizden, 10 öğrencimiz devlet okulundan, 8 öğrencimizde özel okullarda eğitim alan öğrenciler oldu. Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Zeynep Neva Gürbüz ve Zeynep Ahsen Taniş, 50'inci yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emin Örnek, Besime Özderici Ortaokulu öğrencisi Ali Coşkun, Abdülhamithan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Serragül Köylü, Özel Bahçeşehir Ortaokulu öğrencisi Fatma Çankaya, İzzet Öksüzkaya Ortaokulu öğrencisi Tuğçe Berber, Kadir Has Ortaokulu öğrencisi Ceylin Dönmez, Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencisi Ahmet Turan Ayata, Şehit Bekir Ortaokulu öğrencisi Hayriye Ceylin Doğan, Özel Cihangir Ortaokulu öğrencileri Ömer Kaan Gündüz ve Neva Yalçın, Milli Eğitim Vakfı Hasan Tahsin Özalp Ortaokulu öğrencisi Yağmur Karaoğlu, Tekden Koleji öğrencisi Mehmet Hakan Horoz, İdeal Eğitim Koleji öğrencileri Merve Kaya ve Zeynep Nisa Hoban, Özel Final Okulları öğrencileri İlknur Gülsoy ve Zeynep Ünsal'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen LGS Ön Hazırlık Kursları'nın öğrencilere ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlattı.