Başkan Büyükkılıç'tan Malatya'ya "geçmiş olsun" ziyareti

Memduh Büyükkılıç, depremin etkilediği Malatya'ya destek ziyaretinde bulunarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'ya gitti. Burada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlarla da görüşerek, bir süre sohbet etti. Bölgede incelemelerde bulunan Büyükkılıç, “Malatya'da saha ve kriz koordinasyon merkezinde incelemeler yaptık. Depremzede vatandaşlarımıza ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletip, yanlarında olduğumuzu ilettik” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri olarak deprem afetini yaşayan tüm illerimize destek vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu manada Malatya'nın da yanında olduğumuzu belirtiyor, tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.