Başkan Büyükkılıç'tan Mithatpaşa ve Yeşil Mahallede Esnaf Ziyareti

Memduh Büyükkılıç, haftanın son iş gününde esnaf ziyaretinde bulunarak, hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Haftanın son iş gününde Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerinde Yeşil Mahalle ve Mithatpaşa mahallelerindeki esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaştı. Esnafların taleplerini dinleyip, işlerinde helalinden bol kazanç dileyen Başkan Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Şehrin ekonomisine katkı sağlayan esnafların kendileri için çok değerli olduğunu söyleyen Büyükkılıç, vatandaşla ve esnafla kucaklaşarak, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler de dilerken, esnaf ile vatandaşlar da Büyükkılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.