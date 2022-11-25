Başkan Büyükkılıç'tan öğretmenlere: “Bizim her şeyimizsiniz, iyi ki varsınız”

Memduh Büyükkılıç, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğretmenlerle buluştu. Öğretmenlere hitap eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim her şeyimizsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri yetiştiren, bizlerin bugünlere gelmesine ve sizlere hizmet etmesine vesile olan büyüklerimizsiniz. Ellerinizden öpüyorum” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de çeşitli etkinliklerle, coşkulu bir şekilde kutlandı. Kentteki öğretmenler günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenler Günü Şiir ve Müzik Gecesi, Talas Belediyesi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Özel Konseri düzenlendi. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte etkinliklere katılarak öğretmenlerin 24 Kasım coşkusuna ortak oldu. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü Şiir ve Müzik Gecesi'ne katılan Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğretmenlere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bizim her şeyimizsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri yetiştiren, bizlerin bugünlere gelmesine ve sizlere hizmet etmesine vesile olan büyüklerimizsiniz. Ellerinizden öpüyorum, dualarınızı bekliyoruz. İnşallah bu şehri bizlere emanet ettiğinize göre bizler de sizlere layık olma yönünde ekibimizle birlikte, çok değerli valimiz ve onun da ekibiyle birlikte hep beraber sizlere hizmet eder, sizlere layık oluruz” dedi. Konuşmasında şehit öğretmenleri de rahmetle ve minnetle anan Başkan Büyükkılıç, “Son terör saldırısı dâhil, şehit olan tüm öğretmenlerimizi o hanımefendinin şahsında rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Sadece yavrularımızı, öğrencilerimizi korumak amacıyla hareket eden ve tabi ki PKK terörü vasıtasıyla okulumuza saldırı sonrası şehit olan öğretmenimiz ve daha niceleri” diye konuştu. Büyükkılıç, öğretmenlik mesleğinin önemine işaret ederek, “Öğretmenlik mesleğinin ne kadar değerli olduğunu, böyle bir günlere sığdırılamayacağını, sizleri her gün anmamız gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. O açıdan da sizler için ne yapsak az. Eğitimi çok önemsediğimizi sizler de takdir edersiniz. Kayseri'mizi âlimler şehri, veliler şehri olarak tanımlarken 325 bin ortaöğretim, 5 üniversitesiyle 75 bin üniversite öğrencisiyle öğrenci şehri, öğrenci dostu bir belediye. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almış, öğrenci dostu ve genç dostu belediye olarak sizlere, bize bu hizmet fırsatını verdiğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Eğitim alanında hizmetkâr olmaya gayret ettiklerini dile getiren ve öğretmenlere iyi ki varsınız diyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

Belediyeler olarak bizler de eğitim camiamız için ne gerekiyorsa yapma, bu konuda 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, gönül gönüle hep birlikte sizlere hizmetkâr olmaya gayret ediyoruz. Sizler iyi ki varsınız. Geleceğimizi hazırlıyorsunuz, yavrularımızı yetiştiriyorsunuz, ülkemizi aydınlatıyorsunuz. Köhnemiş zihniyetleri yok ediyor, onları adeta aydınlatarak yolumuzu, önümüzü açıyorsunuz. Sizlere saygıda kusur etmeden nasıl davranacağımızı inanın bilemiyorum ama şundan eminim dualarınızı beklemek, bizlerin de sizlere olan hem dua ederek, görevlerimiz icabı hizmet ederek layık olma yönünde çalışmamız gerektiğini paylaşıyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, iyi ki varsınız diyorum.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediyesi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Özel Konserinde de öğretmenlerin sevinç ve coşkusunu paylaştı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın Öğretmenler Günü'ne özel olarak düzenlediği Türk Halk Müziği Konseri'ne katıldı. Eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'a ‘sen de benim öğretmenimsin' diyerek eşiyle birlikte sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konsere katılanlara teşekkür etti. Namık Kemal Bilgin şahsında da koroya saygılar sunduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, günün önemini belirterek, “Birliğimize, beraberliğimize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize sahip çıkmak bizim olmazsa olmazımız” dedi. Büyükkılıç, öğretmenleri her gün anmanın ve onlara layık olmaya gayret göstermenin önemini dile getirerek, şef Namık Kemal Bilgin ve koroya teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, korodaki sanatçılara da çiçek takdim etti.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, birbirinden seçkin Türk Halk Müziği parçalarını seslendirerek, öğretmenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.