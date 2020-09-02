Başkan Büyükkılıç'tan Oruçreis'te kentsel dönüşüm müjdesi

Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürütülen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde saha tespitlerinin tamamlandığının müjdesini verdi. Başkan Büyükkılıç, “Geleceğe yön vererek hareket etmek istiyorsak bugün itibariyle sağlıklı, yaşanılabilir şehirler inşa etmek zorundayız. Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu da bilinçli kentsel dönüşümdür” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde saha tespitlerinin tamamladığını ifade ederek, sağlıksız yapıların yerine günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mimariler olacağının müjdesini verdi.

Buna göre mekansal, kültürel, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması yapılarak oluşturulacak yeni mekanlar ile alanın kentin gelecek vizyonuyla örtüşen bir şekilde kente kazandırılmasını sağlanacak.

Kayseri'de şehirleşmeyi hep ön planda tutarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına öncü olmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

“Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu kentsel dönüşümlerden geçiyor. Biz de projelerimizi ve çalışmalarımızı bu alanda geliştiriyoruz. Kentsel dönüşüm ile bölgenin Kayseri'nin kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun olarak şekilde hizmet etmesi ve kentsel mimari çerçevesinde yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Her geçen gün şehrimiz daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Kayseri bu kapsamda şehirleşmeyi hep ön planda tutan ve kentsel dönüşüm çalışmalarına öncü olmaya çalışan bir şehir. Bunun için çaba gösteriyoruz elhamdülillah meyvelerini de alıyoruz.”