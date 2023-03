Başkan Büyükkılıç'tan Özvatan yatırım değerlendirme toplantısı

Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem ‘geçmiş olsun' ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarını değerlendirdiği toplantılarına Özvatan ile devam etti.

İlçe ziyaretleri çerçevesinde Özvatan ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile birlikte 2023 yılı yatırım değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhur ittifakı ortağı Belediye Başkanı Halit Demir'i ziyaret eden, bu yıl içerisinde yapılacak yatırımları değerlendiren Büyükkılıç, Özvatanlı vatandaşlara da deprem bölgesinde dayanışmanın en güzel örneğini gösterdiği için teşekkür etti.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'i makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde hem ‘geçmiş olsun' ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarını değerlendirdiği toplantılar yaptıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe olarak, kardeşlik ruhunu adeta oralarda yansıtırcasına ilk saatlerden beri bütün imkânları seferber ettiklerini dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Sizlerin şahsında Özvatanlı hemşehrilerimize, kardeşlerimize bu süreçte yapmış olduğu katkılar ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Birliğimizin beraberliğimizin bu işin ilacı olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe olarak, kardeşlik ruhunu adeta oralarda yansıtırcasına ilk saatlerden beri varımızı, yoğumuzu seferber ettik, orada olmaya devam ediyoruz. Zaten Kayseri'miz hayırseverliğiyle anılan bir şehir. Her zaman yardım etmeyi seven, o insanların elinden tutmayı kendisine ibadet bilen bir yaklaşım içerisinde sergiliyor ve sergilemeye de devam ediyor. Elbette şehrimize gelen 50 bin civarında misafirimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 8 bin civarında yavrularımız okullara yerleştirildi. Onların eğitimiyle ilgileniyoruz, ihtiyaçlarıyla, süreç devam ediyor. 10 bin kardeşimiz hastanelerde tedavi görmüş, bunlardan halen 700 civarında hastanelerimizde üniversitede, yatan canlarımız var. 100 civarında da yoğun bakımda olanlar var. Her alanda adeta onların yanında yer alan, onları incitmeden, onları rencide etmeden hizmet etmeye gayret eden yaklaşım sergiliyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, ziyarette gerek ilçelerde, gerekse merkezde depremden ağır hasar gören yapılarla ilgili çalışmalar konusunda da çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Değerli bakanlarımızla görüşmelerimiz, onlara sunulması gereken raporlarımız, hepsiyle ilgili çalışma yapıyoruz. Valimiz hala orada sağ olsun. Kayseri'mizde dayanışma içerisinde adeta imkânlarımızı o bölgede seferber ediyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. İnşallah el ele gönül gönüle bu yaraları saracağımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin birliği beraberliği ve dayanışmasıyla onların önderliğinde bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç: “2023 ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz”

Depremler sonrası hem ‘geçmiş olsun' ziyareti hem de 2023 yılı yatırımlarını değerlendirdiği toplantıları yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca değerli ekibimiz ile birlikte ivedi olarak yapılması gereken gerek depremle ilgili, gerekse yatırımlarla ilgili 2023 ile ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Çünkü hayat devam ediyor” şeklinde konuştu.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise, deprem bölgesinde destek ve yardımlarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, “Hakkı teslim etmek gerekir bazen. Ülkemizin içinde bulunduğu durum malum. Buradaki şehrimiz adına gerek Sayın valimizin, gerekse sizlerin. Birimlerinizin, belediyelerin bu konuyla ilgili göstermiş olduğu yakın ilgi alaka ve yardımdan dolayı şahsımız adına sadece teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Varlığımızı oradaki insanlara da ilk günden beri hissettirdiniz. Bütün Kayseri olarak gücümüzü orada seferber ettiniz. Bu manada orada oldunuz. Bu manada tekrar teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'a Özvatan ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy da eşlik etti.